В Петрозаводске начал работу детский сад, построенный в 2014 году

ПЕТРОЗАВОДСК, 27 октября. /ТАСС/. Детский сад в новом жилом районе "Чистый город" начал работать в Петрозаводске. Об этом в среду на своей странице "ВКонтакте" сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

Собственник построил здание под детский сад в "Чистом городе" в 2014 году, но власти не выкупили объект сразу. Процесс усложнился тем, что с течением времени требования к дошкольным учреждениям изменились, и для его продажи собственнику было необходимо выполнить новые предписания надзорных ведомств.

"Новый детсад сад "Домисолька" в "Чистом городе" на Древлянке наконец-то работает. Долго мы к этому шли, были определенные сложности, но теперь все вопросы решены", - написал он.

Средства на выкуп детского сада были выделены по национальному проекту "Демография". В новом саду открыли восемь групп для 160 воспитанников, в том числе в четырех группах занимаются дети до трех лет. В учреждении создано 49 рабочих мест, из которых 19 отведено педагогам. Для комфортного пребывания детей здесь устранили все замечания по соблюдению безопасности и гигиены.

"Это подтвердили экспертизы, которые были проведены перед тем, как выкупить здание у собственника. Кроме того, выполнены и дополнительные работы: устранены замечания по системе инженерно-технического обеспечения, фасаду здания, благоустройству территории и другие", - добавил Парфенчиков.

В Карелии завершается строительство еще четыре детских садов: два - в Петрозаводске и по одному в Сортавале и поселке Ильинском Олонецкого района. По словам главы региона, на прошлой неделе также объявили конкурс на строительство дошкольного учреждения на улице Чехова в Петрозаводске.

Ранее сообщалось, что в Карелии наиболее сложная ситуация с местами в детских садах сложилась в Сортавале, Прионежском районе, Пряже и Петрозаводске. При этом до конца 2021 года в республике планировали практически полностью решить проблему с местами для дошкольников до трех лет.

О нацпроекте

Нацпроект "Демография" включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.