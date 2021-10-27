В Кузбассе ввели обязательную самоизоляцию для непривитых граждан старше 60 лет

КЕМЕРОВО, 27 октября. /ТАСС/. Власти Кузбасса ввели обязательную домашнюю самоизоляцию для граждан в возрасте старше 60 лет, которые не привиты от коронавируса или прошли вакцинацию более 12 месяцев назад. Об этом сообщается в распоряжении губернатора, опубликованном на официальном сайте регионального правительства.

"Гражданам в возрасте 60 лет и старше соблюдать режим изоляции в домашних условиях. Режим изоляции в домашних условиях не распространяется на граждан, имеющих завершенный курс вакцинации против COVID-19 не более 12 месяцев назад или переболевших данным заболеванием в течение последних 6 месяцев и имеющих QR-код", - говорится в тексте распоряжения.

Уточняется, что непривитые пожилые люди могут выходить из дома в аптеки, медицинские учреждения, на работу или в многофункциональные центры. Исключение также составят случаи, когда требуется помощь родственникам или иные экстренные ситуации.

В период с 30 октября по 7 ноября театры, кинотеатры, цирки и другие культурно-досуговые учреждения будут работать с 50-процентной заполняемостью зрительных залов. Кроме того, в качестве эксперимента с 15 ноября государственные концертные и театральные учреждения, рассчитанные более чем на 500 зрителей, смогут заполнять залы на 70% посетителями, предъявившими QR-код о проведенной не более 12 месяцев назад вакцинации или перенесенном не более 6 месяцев назад коронавирусе. Также условием допуска в зрительный зал может являться отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не позднее чем за 72 часа до культурного мероприятия.

По данным регионального оперштаба на 27 октября, в Кузбассе с начала пандемии выявлено свыше 62,4 тыс. случаев заражения коронавирусом, в том числе 281 из них за минувшие сутки. Выздоровели более 59,2 тыс. человек, умер 1 441 человек, остальные находятся под наблюдением медиков.