Стационарные соцучреждения в Орловской области перейдут на закрытые смены с 30 октября

ТАСС, 27 октября. Стационарные социальные учреждения в Орловской области с круглосуточным пребыванием пожилых людей и инвалидов с 30 октября в связи с коронавирусом перейдут на режим работы в закрытых сменах, сообщила на брифинге глава областного департамента соцзащиты Ирина Гаврилина.

"Наши стационарные учреждения, где люди находятся в круглосуточном режиме, с 30 октября заходят на 14-дневные закрытые смены, персонал учреждения будет находиться внутри с подопечными. У нас высокий процент вакцинированных - порядка 80% среди персонала таких учреждений, но мы вынуждены это сделать, чтобы максимально ограничить занос [коронавируса]", - сказала Гаврилина.

Она отметила,что 14 ноября при условии улучшения эпидобстановки по коронавирусу соцучреждения вернутся в обычный режим работы. В нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября соцработники в Орловской области продолжат оказывать услуги пожилым жителям региона с выездом домой.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Орловской области с начала пандемии выявлено 51 989 случаев заражения коронавирусом, из них 286 - за последние сутки. Выздоровели 46 729 человек, 1 076 пациентов умерли. С 18 октября в Орловской области введен запрет на массовые мероприятия, посещение несовершеннолетними мест массового пребывания, культурно-развлекательных и торговых центров без сопровождения взрослых, рекомендовано перевести сотрудников старше 60 лет на дистанционный режим работы. Введена обязательная вакцинация не менее 80% для отдельных категорий граждан, система QR-кодов, объявлены нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. В этот период в регионе будут закрыты кафе, рестораны и торговые центры, сотрудники которых не прошли вакцинацию от коронавируса, отменены все публичные мероприятия.