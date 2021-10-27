Соцучреждения Ростовской области получат почти 7 млн рублей на ремонт и оборудование

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 октября. /ТАСС/. Социальные учреждения Ростовской области получат почти 7 млн рублей на проведение ремонтных работ и покупку нового оборудования, сообщили в пресс-службе областного правительства.

"Почти 7 млн рублей рассчитаны на выборочные ремонтные работы социальных объектов, обновление, приобретение нового оборудования", - пояснили в пресс-службе.

В частности, на выделенные средства планируется купить снаряжение для скалолазания в спортивную школу олимпийского резерва №8, лазерный проектор в центр воспитания и досуга в Новочеркасске и новые музыкальные инструменты на для дома культуры села Чалтырь Мясниковского района.

"Более 675 тыс. рублей, в общей сложности, получат Песчанокопский, Зерноградский районы и город Шахты. Эти средства предназначены на покупку детских игровых комплексов. В частности, новые комплексы будут установлены в Зерноградском районе - в хуторе Путь Правды, в Песчанокопском районе - в селе Жуковском", - добавили в пресс-службе.