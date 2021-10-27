Теплоснабжение восстановили в семи многоквартирных домах в Самаре

САМАРА, 27 октября. /ТАСС/. Теплоснабжение восстановили у почти 800 человек, проживающих в семи многоквартирных домах в Промышленном районе Самары. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

"Теплоснабжение восстановлено сегодня в 12:15", - сообщил собеседник агентства.

Причиной отключения стала утечка на трубопроводе диаметром 600 мм на проспекте Кирова, 5 в Самаре. Без тепла оставались 787 человек, включая 215 детей. При этом теплоснабжение социально значимых объектов нарушено не было.