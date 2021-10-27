Во Владимирской области снизили возраст граждан, подлежащих самоизоляции, до 60 лет

ВЛАДИМИР, 27 октября. /ТАСС/. Возраст граждан, подлежащих самоизоляции во Владимирской области, снижен до 60 лет, ранее требование распространялось на граждан старше 65 лет. Об этом сообщается в среду на сайте администрации региона со ссылкой на указ врио губернатора Александра Авдеева.

"Во время действия режима повышенной готовности граждане в возрасте старше 60 лет, не вакцинированные против COVID-19, обязаны соблюдать режим самоизоляции по месту проживания либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах", - говорится в сообщении.

Руководителям органов государственной и муниципальной власти и другим работодателям поставлена задача обеспечить перевод на дистанционный режим работающих граждан старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, в течение 4 недель для вакцинации (в случае отсутствия медицинских противопоказаний) и формирования иммунитета. Кроме того, работникам должны предоставляться 2 дня освобождения от работы с сохранением заработной платы для прохождения вакцинации от коронавирусной инфекции.

Ранее ограничения касались граждан старше 65 лет.

Кроме того, с 30 октября предприятиям общественного питания во Владимирской области разрешается работать только с 06:00 до 23:00, в другое время возможно обслуживание навынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставка заказов. С этой же даты ночным клубам и дискотекам в регионе разрешено работать также с 06:00 до 23:00.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, во Владимирской области с начала пандемии зарегистрировано 61 528 случаев заболевания, в том числе 315 - за последние сутки. Выздоровели 52 328 человек, отмечено 2 200 смертельных случаев. Первый этап вакцинации прошел 361 221 житель области, второй - 338 067. Уровень коллективного иммунитета составляет 34,6%.