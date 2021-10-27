В Югре рассчитывает достичь минимального порога коллективного иммунитета к ковиду в ноябре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 октября. /ТАСС/. Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) может преодолеть порог в 60% привитых от коронавируса взрослых через две недели - в начале ноября. Тем самым регион достигнет минимального коллективного иммунитета. Об этом сообщил директор Департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский в ходе онлайн-эфира.

Ранее власти Югры заявляли, что в регионе планировалось привить минимум 755,7 тыс. жителей - 60% всех граждан старше 18 лет. Губернатор Югры Наталья Комарова в ходе заседания регионального штаба сообщала, что в ХМАО за все время поступило 801,1 тыс. комплектов вакцин. Как отмечал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, Югра вошла в число регионов с самыми высокими темпами вакцинации от ковида.

"755,7 тыс. - это 60% взрослого населения Югры. Мы сегодня говорим, о том, что необходимо 80% [привить] - это более 1 млн человек. По состоянию на утро 27 октября привито 651 тыс., из них за последние сутки - 7,8 тыс. человек. Если таким темпом идти, то 60% взрослого населения - это работа по сути двух недель. Мы готовы, вакцина в таком количестве есть", - сказал Добровольский.

Он отметил, что ранее - до введения в Югре обязательной вакцинации для ряда категорий граждан - число желающих сделать прививку от коронавируса снизилось примерно до 1-2 тыс. в сутки. "Сегодня вновь вышли на цифры - 6-8 тыс. вакцинированных за сутки", - добавил он.

С 11 октября в Югре введена обязательная вакцинация для ряда категорий граждан. С 7 сентября 2021 года, когда в Югре было зафиксировано 136 заболевших, ежесуточный показатель заболеваемости вырос почти в два раза. За время пандемии в регионе, по данным оперштаба на 27 октября, 81,1 тыс. человек заболели, 75,8 тыс. пациентов выздоровели, 1,3 тыс. умерли.

С 25 октября в Югре начали действовать QR-коды в ряде муниципалитетов, с 8 ноября они будут введены во всех населенных пунктах. Допуск в спортивные учреждения, фитнес-клубы, бассейны, ТРЦ, бары, боулинг-клубы, картинг-центры, организации допобразования, СПА-салоны, солярии, салоны красоты, сауны с 30 октября по 7 ноября будет осуществляться через системы QR-кодов. При этом 100% персонала указанных организаций, обслуживающего посетителей, должны быть вакцинированы. С 30 октября по 8 ноября в ХМАО зрелищно-развлекательные мероприятия не будут проводиться в общепитах по ночам. Деятельность детских игровых комнат и кальянных запрещается в ХМАО до конца 2021 года. Также в ХМАО введена обязательная самоизоляция граждан от 60 лет и с хроническими заболеваниями.