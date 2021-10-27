Порядка 412 млн рублей выделено на создание креативного кластера "Квартал труда" в Якутске

ТАСС, 27 октября. Якутия получит 412 млн рублей из федерального бюджета по программе "Единая субсидия" на креативный кластер "Квартал труда" в Якутске. На выделенные средства планируется завершить строительные работы и оснастить техникой помещения кластера, сообщает пресс-служба главы региона.

"Общая стоимость создания креативного кластера составляет 940,1 млн рублей, из них из средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) перечислено на реализацию проекта 527,2 млн руб. <…> На выделенные федеральные средства - 412 млн рублей - будут завершены строительно-монтажные работы, <…> закуплено и уставлено технологическое оборудование для профессиональных студий для производства цифрового контента и концертной и выставочной зон", - говорится в сообщении по итогам заседания президиума правкомиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, на котором было принято решение о выделении средств.

Поясняется, что общая площадь кластера после реконструкции составит 14 тыс. 630 кв. м. Планируемая дата запуска "Квартала Труда" - апрель 2022 года. Ключевыми направлениями деятельности резидентов кластера станут анимация, кино, компьютерная графика, фото- и видеопродакшн, блогинг, креативные агентства, маркетинг и брендинг, дизайнеры, архитектурные и проектные бюро, индустрии изобразительного и исполнительского искусства, образование и другие. В кластере будет создана инфраструктура для производства цифрового контента - анимационных проектов, компьютерной графики, блогов, музыки.

На кластер будет распространен режим ТОР, что позволит резидентам из сферы малого и среднего бизнеса получить налоговые льготы. В настоящее время подписано более 70 предварительных соглашений о резидентстве в кластере.

На сегодня креативные индустрии Республики Саха (Якутия) обеспечивают порядка 2,4% экономики республики. Количество занятых в креативных сферах составляет 8,2% от общего числа занятых в республике.

В декабре 2019 года правительство Якутии утвердило концепцию развития креативной экономики республики до 2025 года. Таким образом, Якутия стала первым регионом в России, где подобный документ приняли на правительственном уровне. Главная задача кластера "Квартал труда" - оказать мультипликативный эффект на всю несырьевую экономику региона.