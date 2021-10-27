Новый для региона вид мха и грибов внесли в Красную книгу Тюменской области

ТЮМЕНЬ, 27 октября. /ТАСС/. Ученые зафиксировали в Тюменской области новые для региона гриб и мох. Виды внесли в Красную книгу региона, которая последний раз дополнялась в 2017 году, сообщила директор департамента недропользования и экологии Тюменской области Елена Уляшева.

"В Красную книгу Тюменской области включены два новых вида - один представитель мохообразных (скорпидиум скорпионовидный) и один из царства грибов (полипорус зонтичный). <...> Последние изменения были внесены в Красную книгу Тюменской области осенью 2017 года", - сказала Уляшева.

Новый вид мха ученые обнаружили в озерах Среднее и Моховое в Викуловском районе. Эти озера планируется включить в состав заказника "Александровский". Департамент недропользования и экологии региона в настоящее время готовит документы на его создание. А новый для региона вид гриба нашли сотрудники Тобольской комплексной научной станции УрО РАН в ходе научных исследований.

"Внесение любых видов в Красные книги всех уровней создает законодательную базу для их сохранения. Согласно Федеральному закону "Об охране окружающей среды" запрещается осуществление хозяйственной и иной деятельности, приводящей к сокращению численности видов, занесенных в Красные книги. В настоящее время обоим видам присвоена категория редкости 3 - виды с естественно малой численностью, встречающиеся на ограниченной территории", - рассказала Уляшева.