Югра увеличила резерв коек для пациентов с ковидом на 12%

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 октября. /ТАСС/. Число коек, развернутых для пациентов с новой коронавирусной инфекцией в Ханты-Мансийском автономном округе, превысило 2,7 тыс. из-за роста числа заболевших, а общий их резерв в настоящее время составляет 4,5 тыс. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский в ходе онлайн-эфира в Instagram.

В регионе в конце октября - декабре 2020 года на пике распространения пандемии было развернуто максимальное число коек для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом - 3 400 в 18 медорганизациях, из них занято 2 647. По данным департамента здравоохранения Югры, на 20 октября в регионе были развернуты 2 668 коек, заняты 2 116, а весь резерв составлял чуть более 4 тыс. коек.

"Весь наш резерв - 4 518 коек. Сегодня развернуто 2 733 койки, из них занято 2 275. Резерв коечного фонда есть. Мы готовим в крупных госпиталях дополнительный фонд, если он потребуется. На сегодня 450 коек свободно", - сказал Добровольский.

С 11 октября в Югре введена обязательная вакцинация для ряда категорий граждан. С 7 сентября 2021 года, когда в ХМАО было зафиксировано 136 заболевших, ежесуточный показатель заболеваемости вырос почти в два раза. За время пандемии в регионе, по данным оперштаба на 27 октября, 81,1 тыс. человек заболели, 75,8 тыс. пациентов выздоровели, 1,3 тыс. умерли.

С 25 октября в Югре начали действовать QR-коды в ряде муниципалитетов, с 8 ноября они будут введены во всех населенных пунктах. Допуск в спортивные учреждения, фитнес-клубы, бассейны, ТРЦ, бары, боулинг-клубы, картинг-центры, организации допобразования, СПА-салоны, солярии, салоны красоты, сауны ы с 30 октября по 7 ноября будет осуществляться через системы QR-кодов. При этом 100% персонала указанных организаций, обслуживающего посетителей, должны быть вакцинированы. С 30 октября по 8 ноября в ХМАО зрелищно-развлекательные мероприятия не будут проводиться в общепитах по ночам. Деятельность детских игровых комнат и кальянных запрещается в ХМАО до конца 2021 года. Также в ХМАО введена обязательная самоизоляция граждан от 60 лет и с хроническими заболеваниями.