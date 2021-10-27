Шиномонтажи и автосервисы закроются в нерабочие дни в Москве

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Автосервисы и шиномонтажи, а также косметологические салоны красоты с медлицензией и массажные салоны будут закрыты в Москве в период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября. Об этом сообщили в среду в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

"Продолжат ли работу химчистки, прачечные, другие организации, оказывающие бытовые услуги, шиномонтажи и автосервисы? Нет, они приостановят работу на время нерабочих дней", - сказали в оперштабе.

Там уточнили, что в период нерабочих дней также не будут работать косметологические салоны красоты с медицинской лицензией. "Не будут работать салоны красоты, косметические, спа- и массажные салоны, солярии, бани и сауны, спортивные комплексы, фитнес-клубы и бассейны. Плановую помощь продолжат оказывать медицинские организации. Экстренная медицинская помощь сохраняется в полном объеме", - заключили в оперштабе.

Власти Москвы и Подмосковья из-за ситуации с коронавирусом объявили нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. В это время в городе и области будут закрыты кафе и рестораны, торговые центры и непродовольственные магазины, а также организации сферы услуг, школьники уйдут на каникулы.