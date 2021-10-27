Глава Верховного суда РФ выступил за гармонизацию национальных норм защиты морской среды

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев считает важным гармонизацию национальных норм защиты морской среды. Об этом он заявил, выступая на проходящем в онлайн режиме Международном форуме по вопросам судебного сотрудничества в сфере Морского шелкового пути (Цюаньчжоуский форум).

Он пояснил, что морское пространство выступает основой устойчивого развития общества, соединяя страны и народы, а международное морское право является одним из старейших и динамично развивающихся юридических институтов.

"Гармонизация правового регулирования мореплавания, использования биологических и неживых морских ресурсов, проведения морских научных исследований является важным условием устойчивого развития", - подчеркнул Лебедев. В целях укрепления морской безопасности расширяется международное сотрудничество по вопросам противодействия пиратству и иным формам морской преступности, которое обсуждалось в ходе дебатов в Совете безопасности ООН 9 августа этого года.

Лебедев отметил, что уже накоплен значительный опыт применения судами норм национального законодательства, международного публичного и частного права, регулирующих деятельность в морской сфере. А совершенствованию судебной защиты прав и законных интересов участников морских правоотношений способствует признание и приведение в исполнение иностранных судебных решений, осуществление международной правовой помощи, формирование общих подходов к применению судами норм коллизионного и унифицированного морского права.

Отдельно он остановился на вопросе согласованных действий мирового сообщества по охране морских вод от загрязнения, обеспечению рационального и бережного использования морских ресурсов, где особое значение имеет эффективное рассмотрение судами дел о возмещении вреда, причиненного морской среде, ликвидации последствий морских аварий. Повышенное внимание в судебной практике уделяется вопросам защиты социальных и трудовых прав членов экипажей морских судов, соблюдения технических и санитарных требований судовладельцами и администрацией морских портов. Также с учетом широкого применения третейского разбирательства и международного коммерческого арбитража по спорам, связанным с торговым мореплаванием, возрастает значение функций содействия и контроля судов в отношении альтернативных процедур разрешения споров.

В работе форума принимают участие представители судов 21 государства, а также представители Международного органа по морскому дну, Международной морской организации и Комиссии ООН по праву международной торговли.