Крупный бизнес РФ готов стать участником рынка обращения с отходами I-II классов

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Крупный бизнес готов стать ключевым участником системы обращения с отходами I-II классов опасности. Об этом заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, выступая на круглом столе в Совете Федерации.

"Крупный бизнес понимает свою ответственность за экологическую безопасность хозяйственной деятельности, и мы намерены стать ключевым участником новой системы обращения с отходами I-II классов, которую выстраивает госкорпорация "Росатом", - сказал Шохин, подчеркнув, что сегодня регистрация крупных компаний в новой системе может стать серьезным шагом для крупных отходообразователей в декларировании соблюдения ESG-принципов.

Как напомнил президент РСПП, ранее при обсуждении законопроекта некоторые представители бизнеса высказывали обеспокоенность тем, что может сложиться монополизация рынка услуг по переработке отходов с монопольно высокими ценами. "Но тот факт, что мы сейчас сконцентрировались на механизме установления адекватных тарифов для госкорпорации <…>, на мой взгляд, снимает эти опасения. И мы, действительно, готовы с привлечением наших профильных комитетов и комиссий детально погрузиться в эту работу и участвовать в настройке процессов для промышленных предприятий, учитывая имеющийся экспертный потенциал. Мы готовы консолидировать усилия промышленников и предпринимателей в решении данной задачи", - сказал Шохин.

Федеральная государственная информационная система учета и контроля за обращением с отходами I и II классов (ФГИС ОПВК) начнет работу с 1 декабря 2021 года. А с 1 марта 2022 года внесение данных во ФГИС ОПВК и заключение договоров в этой системе с ФГУП "Федеральный экологический оператор" (предприятие госкорпорации "Росатом") становится обязательным для всех отходообразователей и представителей этого рынка.

По классификации Росприроднадзора, отходы I-II классов - особо опасные отходы: свинец-содержащие отходы (автомобильные и промышленные свинцово-кислотные аккумуляторы, отходы электрического кабеля), ртуть-содержащие отходы (люминесцентные лампы, термометры и другие приборы, содержащие ртуть), отходы химических источников тока (батарейки, источники бесперебойного питания, аккумуляторы), органические горючие отходы (в основном отходы химического и нефтехимического производства), водные неорганические отходы (отработанные растворы кислот, щелочей, гальваношламы). Радиоактивные вещества в этот список не входят.

О мероприятии

Круглый стол, посвященный запуску ФГИС ОПВК, состоялся в Совете Федерации во вторник. В мероприятии приняли участие сенаторы Российской Федерации, депутаты Государственной думы, представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, объединений предпринимателей, научного и экологического сообществ, госкорпорации "Росатом" и федерального оператора по обращению с отходами I и II классов.