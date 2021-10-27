Верховный суд Башкирии отклонил иск жителей к властям об отмене коронавирусных ограничений

УФА, 27 октября. /ТАСС/. Верховный суд Башкирии отклонил коллективный иск жителей о признании недействительным указа главы республики о введении ограничений из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. В частности, истцы выступали против допуска в учреждения по QR-кодам, передает корреспондент ТАСС с заседания, которое состоялось в среду.

В ходе своих выступлений истцы и их представители требовали отменить ограничительные меры, в частности, обязательное требование о наличии сертификата о вакцинации для доступа в ряд общественных мест, объясняя это "ущемлением прав".

"Суд решил в удовлетворении административно-искового заявления к главе Республики Башкортостан, администрации главы Республики Башкортостан о признании недействующим п. 12 приложения №2 указа главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Башкортостан в связи угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, пункта 12 приложения № 2 указа главы Республики Башкортостан от 1 октября 2021 года № УГ-560 <…> отказать", - зачитала судья решение.

Коллективный иск поступил от 10 жителей республики, на предыдущем заседании суд привлек к участию в деле в качестве заинтересованного лица управление Роспотребнадзора по региону.

С 27 октября в Башкирии для посещения торговых центров, кинотеатров, театров, концертных залов, музеев, бассейнов, салонов красоты, фитнес-клубов, заведений общепита с числом посадочных мест более 50, спортивных мероприятий необходимо предъявить сертификат о вакцинации или справку о перенесенной в течение шести месяцев коронавирусной инфекции. Такие же ограничения введены на проезд на междугородних автобусах.