Большая норильская экспедиция в пяти терминах

На Таймыре завершились полевые работы Большой норильской экспедиции Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН), которая уже второй год изучает последствия для природы разлива топлива на норильской ТЭЦ-3. Теперь вовсю идет работа в лабораториях научных институтов, которые к концу года сведут все изыскания в единый отчет. Рассказываем о том, что скрывается за научными терминами экспедиции, благодаря которой ученые тщательно изучили современное состояние Норило-Пясинской водной системы. В цепочке этих терминов можно увидеть важные этапы экспедиции.
Пробоотбор
Главная цель экспедиции – взять пробы воды и почвы для дальнейших изучений. При взятии пробы нельзя просто так заполнить водой из реки первую попавшуюся пластиковую бутылку – там могут быть посторонние примеси. Нужно соблюдать правила отбора и к нему составить описание в соответствии с ГОСТом. При повторном пробоотборе используют геометки и отбирают пробы в тех же местах с точностью до нескольких метров. Пробоотбор – это в прямом смысле тяжелое занятие. В этом полевом сезоне было проработано более ста точек и отобрано свыше тысячи проб общим весом порядка 800 кг. Это грунтовые, поверхностные воды, сам грунт и донные отложения.
ПДК
Индикатор
Датчик
В отличие от живых или неживых индикаторов датчики бывают только искусственные. Для изучения вечной мерзлоты учёные установили в Норильском промышленном районе в верхнем слое почвы на разных глубинах 50 датчиков. Приборы в течение года шесть раз в сутки будут замерять температуру. Таким образом будут собраны минимальные и максимальные температуры за год в почвах по разным глубинам, замерен безморозный период. Для Норильска, который построен на вбитых в вечную мерзлоту сваях, особенно важно оценить скорость потепления в Арктике.
Лабораторные исследования