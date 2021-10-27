Большая норильская экспедиция в пяти терминах

Главная цель экспедиции – взять пробы воды и почвы для дальнейших изучений. При взятии пробы нельзя просто так заполнить водой из реки первую попавшуюся пластиковую бутылку – там могут быть посторонние примеси. Нужно соблюдать правила отбора и к нему составить описание в соответствии с ГОСТом. При повторном пробоотборе используют геометки и отбирают пробы в тех же местах с точностью до нескольких метров. Пробоотбор – это в прямом смысле тяжелое занятие. В этом полевом сезоне было проработано более ста точек и отобрано свыше тысячи проб общим весом порядка 800 кг. Это грунтовые, поверхностные воды, сам грунт и донные отложения.