{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Большая норильская экспедиция в пяти терминах
Большая норильская экспедиция в пяти терминах
Большая норильская экспедиция в пяти терминах
Большая норильская экспедиция в пяти терминах
Большая норильская экспедиция в пяти терминах
5 карточек

Большая норильская экспедиция в пяти терминах

© Пресс-центр Большой норильской экспедиции

На Таймыре завершились полевые работы Большой норильской экспедиции Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН), которая уже второй год изучает последствия для природы разлива топлива на норильской ТЭЦ-3. Теперь вовсю идет работа в лабораториях научных институтов, которые к концу года сведут все изыскания в единый отчет. Рассказываем о том, что скрывается за научными терминами экспедиции, благодаря которой ученые тщательно изучили современное состояние Норило-Пясинской водной системы. В цепочке этих терминов можно увидеть важные этапы экспедиции. 

Пробоотбор

1

Главная цель экспедиции – взять пробы воды и почвы для дальнейших изучений. При взятии пробы нельзя просто так заполнить водой из реки первую попавшуюся пластиковую бутылку – там могут быть посторонние примеси. Нужно соблюдать правила отбора и к нему составить описание в соответствии с ГОСТом. При повторном пробоотборе используют геометки и отбирают пробы в тех же местах с точностью до нескольких метров. Пробоотбор – это в прямом смысле тяжелое занятие. В этом полевом сезоне было проработано более ста точек и отобрано свыше тысячи проб общим весом порядка 800 кг. Это грунтовые, поверхностные воды, сам грунт и донные отложения. 

ПДК

2
Что же ищут ученые в пробах? Предельно допустимая концентрация (ПДК) различных веществ в воде – это показатель, можно ли воду пить, купаться в ней, пригодна ли она для размножения рыбы. Они установлены законом, чтобы измерения были одинаковы и сопоставимы. Кстати, этим летом во время взятия проб Большой норильской экспедицией ПДК оказались превышены только в одной точке, на ручье Надеждинский (Безымянный), и то совсем незначительно, на тысячные доли грамма.

Индикатор

3
Помимо изучения воды на содержание химических веществ и следов нефтепродуктов, исследователям важно узнать, насколько вода живая, сохранились ли в ней организмы, как простые, так и сложные. Ведь в случае их гибели вымрет и рыба. Чувствительные к определенному загрязнению организмы называют индикаторами. Если их находят в воде, то значит, все в порядке, если их нет – дело плохо. Одни из самых информативных индикаторов – личинки и червячки, которые являются кормом для рыб. Сами рыбы также являются индикаторами.  

Датчик

4

В отличие от живых или неживых индикаторов датчики бывают только искусственные. Для изучения вечной мерзлоты учёные установили в Норильском промышленном районе в верхнем слое почвы на разных глубинах 50 датчиков. Приборы в течение года шесть раз в сутки будут замерять температуру. Таким образом будут собраны минимальные и максимальные температуры за год в почвах по разным глубинам, замерен безморозный период. Для Норильска, который построен на вбитых в вечную мерзлоту сваях, особенно важно оценить скорость потепления в Арктике. 

Лабораторные исследования

5
Полевыми работами экспедиция не заканчивается. После них собранные пробы отправляются на подготовку (высушивание, просеивание, истирание) для разных видов анализа в научных институтах СО РАН в Новосибирске, Барнауле, Томске, Красноярске, Норильске и Якутске. В лабораториях будет установлено наличие или отсутствие в пробах нефтепродуктов, определен химический и микробиологический состав. Будут выявлены наиболее токсичные загрязнители.

 

Теги
Большая Норильская экспедиция
Эксперт: люди со сниженным иммунитетом могут ревакцинироваться от ковида двумя дозами
По словам специалиста Центра им. Гамалеи Владимира Гущина, ревакцинация не может навредить человеку
Читать полностью