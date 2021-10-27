Компания из ОАЭ может запустить рейсы из Екатеринбурга и уменьшить цены на направления

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 октября. /ТАСС/. Авиакомпания из ОАЭ может запустить рейсы из Екатеринбурга. Это поможет уменьшить цены на это направление, сообщил руководитель уральского отделения Российского союза туриндустрии, президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцевна пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС.

"Сопоставимая ситуация с Объединенными Арабскими Эмиратами, единственное, что можно здесь предположить, у нас также пройдут в ближайшее время переговоры с одной из арабских авиационных компаний. Мы ожидаем, что это направление будет усилено еще одним авиаперевозчиком, зарубежным, арабским авиаперевозчиком, что, по нашему мнению, должно, во-первых, скорректировать цены в сторону уменьшения и, во-вторых, дать возможность хорошей разлетной программы, хороших стыковок с разными странами", - сказал Мальцев, уточнив, что остальные подробности можно будет озвучить в ближайшие недели.

Также, по словам Мальцева, ведутся переговоры о прямом авиасообщении из Екатеринбурга с Болгарией.