Мишустин утвердил положение о подготовке и согласовании проекта генплана Сириуса

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, в котором утвердил положение о подготовке и согласовании проекта генерального плана федеральной территории Сириус. Документ опубликован на официальном портале правовой информации в среду.

"В соответствии с частью 1 статьи 46 Федерального закона "О федеральной территории Сириус" правительство РФ постановляет: утвердить прилагаемое положение о подготовке и согласовании проекта генерального плана федеральной территории Сириус", - говорится в документе.

Согласно положению, генеральный план должен быть утвержден советом федеральной территории Сириус по согласованию с правительством РФ. При разработке генплана должны быть учтены географические, климатические, экономические и прочие аспекты федеральной территории. Кроме того, должны быть отражены коммунальные сети, автомобильные дороги, социальные и прочие объекты инфраструктуры.

При планировании размещения объектов должны быть учтены особо охраняемые природные территории, а также памятники культурного наследия. Также необходимо учесть положения документов стратегического планирования РФ в сфере научно-технической деятельности. Не должно быть разногласий между текстовой частью и картами. А также проект генплана не должен оказывать негативного влияния на экологическое и социально-экономическое развитие Сочи.

"В случае получения отрицательного заключения уполномоченного органа заказчик в месячный срок со дня его получения обеспечивает доработку проекта генерального плана и материалов по его обоснованию", - уточняется в документе.

Ранее сообщалось, что проект генерального плана федеральной территории могут принять до конца 2021 года. По словам врио главы Сириуса Андрея Столярова, в первую очередь генплан должен определить параметры и назначение свободных от застройки территорий, акцент будет сделан на градостроительное развитие этих площадей. Председатель совета федеральной территории Елена Шмелева отмечала, что совет проведет общественные обсуждения генерального плана территории с местными жителями.