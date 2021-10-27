Участники Восточноазиатского саммита заявили о совместной борьбе с последствиями пандемии

СИНГАПУР, 27 октября. /ТАСС/. Участники Восточноазиатского саммита (ВАС) договорились в открытой форме бороться с последствиями пандемии коронавируса и расширять многостороннее сотрудничество. Об этом говорится в Совместном заявлении по устойчивому восстановлению, принятом по итогам завершившегося в среду саммита ВАС, который прошел в формате видеоконференции.

"Стороны договорились бороться с последствиями пандемии COVID-19 посредством открытых, инклюзивных, недискриминационных и прозрачных усилий", - указывается в документы. Лидеры ВАС также заявили о приверженности "отстаивать многосторонний подход, расширять международное сотрудничество с участием многих заинтересованных сторон".

Лидеры также выразили готовность "поддерживать Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по сохранению живой природы, снижению рисков по передаче заболеваний из-за торговли дикими животными и растениями, а также продвигать решения для предотвращения будущих пандемий", указывается в заявлении.

Сотрудничество в области психического здоровья

Лидеры стран ВАС договорились о сотрудничестве в области поддержания психического здоровья на фоне негативного воздействия пандемии коронавируса на людей. В частности, стороны условились продвигать региональное и международное сотрудничество в области психического здоровья посредством существующих в рамках АСЕАН форматов и механизмов, а также за счет реализации комплексного плана действий Всемирной организации здравоохранения в этой области. Также лидеры стран ВАС договорились поощрять обмен эффективными моделями действий служб охраны психического здоровья, психологической и социальной поддержки, а также внедрить систему наблюдения за психическим здоровьем с учетом уроков, извлеченных во время пандемии

Кроме того, стороны выступили за повышение грамотности и осведомленности населения относительно методов поддержания психического здоровья и улучшения образовательных программ в этой области.

Ограничения из-за COVID-19

Страны-участницы ВАС планируют начать пересмотр ограничительных мер из-за пандемии коронавируса в целях содействия развитию туризма.

"Настоящим решили призвать страны-участницы ВАС оценить возможность пересмотра соответствующих пограничных санитарных мер, принятых из-за пандемии коронавируса, в отношении вакцинированных туристов с учетом принципа справедливости, равенства, научности и недискриминации в целях содействия постепенного роста безопасных трансграничных поездок", - говорится в заявлении.

Отмечается, что главы стран-участниц ВАС договорились изучить возможность взаимного признания сертификатов о вакцинации, а также способствовать диалогу по развитию туризма между соответствующими ведомствами стран ВАС.

Восточноазиатский саммит был учрежден в 2005 году в качестве платформы для стратегического диалога лидеров государств Азиатско-Тихоокеанского региона по актуальным вопросам обеспечения безопасности и экономического роста, продвижения практической кооперации.

В этом форуме принимают участие страны АСЕАН (Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины), а также их партнеры по диалогу - Россия, Австралия, Великобритания, Индия, Китай, Новая Зеландия, Республика Корея, США и Япония.