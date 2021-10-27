Около 200 млн рублей направят в Архангельской области на диагностику коронавируса

АРХАНГЕЛЬСК, 27 октября. /ТАСС/. Почти 200 млн рублей выделено из бюджета Архангельской области на повышение качества диагностики коронавируса. Как сообщили ТАСС в пресс-службе областного собрания депутатов, средства будут направлены на увеличение числа ПЦР-тестов и томографических исследований.

"192 млн рублей выделено на увеличение количества ПЦР-тестирований на коронавирусную инфекцию и увеличение объемов КТ и МРТ", - сказали в пресс-службе.

Средства предусмотрены по программе оказания амбулаторной помощи в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования. Кроме того, по данной программе выделено 395 млн рублей на дополнительное финансирование зарплаты медиков, которые работают в поликлиниках.

С начала пандемии новой коронавирусной инфекции в области выявлено 98 671 случай заболевания COVID-19, за последние сутки 411 случаев. За сутки выздоровели 973 человека. В регионе зарегистрировано 2 011 летальных исходов от коронавируса. 376 275 жителей Архангельской области прошли первый этап вакцинации. Полный вакцинальный комплекс от COVID-19 получили 347 897 человек.