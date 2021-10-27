Перевозчикам Псковской области из-за пандемии запретили обслуживать пассажиров без масок

ПСКОВ, 27 октября. /ТАСС/. Власти Псковской области, где общее число зараpазившихся коронавирусом приблизилось к 27 тыс., обязали водителей пассажирского транспорта не начинать движение по маршруту, если в салоне находятся пассажиры без масок и прочих средств индивидуальной защиты. Соответствующий приказ комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области опубликовали в среду на портале нормативных правовых актов региона.

"Приказываю юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров общественным автомобильным транспортом на территории Псковской области, <...> обязать водителей при обнаружении в пассажирском салоне автомобильного транспорта пассажиров, не использующих СИЗ для защиты органов дыхания, не начинать движение автомобильного транспорта до устранения пассажирами указанных нарушений", - говорится в тексте документа.

Кроме того, власти обязали перевозчиков не допускать нахождение в транспорте пассажиров без средств индивидуальной защиты.

По данным регионального оперштаба, в Псковской области общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии составляет 56 881, 48 361 человек выздоровел, 897 умерли. До 7 ноября приостановлена работа учреждений культуры. Система QR-кодов начнет действовать с 30 октября. С 25 октября в Псковской области введен запрет на посещение несовершеннолетними без сопровождения родителей торговых центров. Также детям и подросткам запрещено без родителей приходить в заведения общепита, организации досуга.