В России создадут научно-образовательный погодно-климатический центр

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Гидрометцентр России и РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина создадут совместный Научно-образовательный погодно-климатический центр, сообщил на пресс-конференции в среду научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Центр должен будет иметь очень важное значение для развития топливно-энергетического комплекса и оптимизации его деятельности", - сказал он, добавив, что существуют опасные природные явления, которые нужно обязательно учитывать, например, при нефтедобыче.

"Создание такого центра - очень актуальная задача. С одной стороны, эта актуальность очевидна: через несколько дней начинает работу конференция сторон по климатической проблематике. Но она, на самом деле, актуальна просто жизненно", - подчеркнул Вильфанд.

Он отметил связь между динамикой климата, его потеплением с антропогенной деятельностью и назвал важной подготовку специалистов, которые бы могли совмещать решение научных и производственных задач, а также климатических вопросов и вопросов ТЭК.

Центр только создается, направления его работы еще будут обсуждаться, сообщил глава Гидрометцентра.

С 31 октября по 12 ноября в шотландском Глазго пройдет 26-ая Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.