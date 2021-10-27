В Сириусе обсудят создание в России института больничных капелланов

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Создание в России института больничных капелланов (священнослужителей при больницах) обсудят на заседании Межрегиональной конференции по социальному служению Русской православной церкви. Оно пройдет на федеральной территории Сириус в четверг, сообщили в пресс-службе администрации Сочи в среду.

"Одним из центральных вопросов станет создание института больничных капелланов. Необходимость развития в России служения больничных священников отметили председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и вице-премьер Татьяна Голикова на международной конференции. Также будут рассмотрены вопросы служения сестер милосердия, помощи женщинам в кризисной ситуации, участники поделятся практиками по оказанию поддержки людям с инвалидностью, многодетным семьям", - говорится в сообщении.

В конференции принимают участие представители ЮФО и СКФО - руководители социальных проектов и благотворительных организаций, добровольцы, сестры милосердия, главы епархиальных социальных отделов.

Также участников познакомят с работой приюта для матерей в кризисной ситуации и службой добровольцев в Сочи.