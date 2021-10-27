Омские власти ввели самоизоляцию для лиц старше 60 лет

ОМСК, 27 октября. /ТАСС/. Губернатор Омской области Александр Бурков подписал в среду указ, согласно которому возрастной ценз для лиц, которым необходимо соблюдать режим самоизоляции, снижен с 65 до 60 лет. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте правительства региона, где за прошедшие сутки зарегистрировано 459 случаев инфицирования коронавирусом.

"Внести в распоряжение губернатора <…> следующие изменения: в пункте 7: в подпункте 4.1 слова "65 лет" заменить словами "60 лет"; - в подпункте 5 слова "65 лет и старше" заменить словами "старше 60 лет", - говорится в документе.

Эти подпункты обязывают граждан соответствующего возраста, не прошедших полный курс вакцинации или не перенесших за последние шесть месяцев заболевание новой коронавирусной инфекцией, соблюдать режим самоизоляции. Работодателей указ обязывает перевести таких граждан на дистанционную работу, за исключением лиц, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организации.

Во вторник региональный штаб по борьбе с коронавирусом перенес с 8 ноября на 30 октября ввод QR-кодов для доступа в учреждения культуры, кинотеатры, библиотеки, физкультурные учреждения, аквапарки и гостиницы. С 20 ноября QR-коды будут введены в торговых центрах, предприятиях общепита и в общественном транспорте. С 30 октября по 7 ноября власти также запретили деятельность детских игровых комнат, в ночное время (с 23:00 до 06:00) - работу предприятий общепита и проведение зрелищно-развлекательных мероприятий. Также на этот период будут отключены льготные транспортные карты. Власти также рекомендовали работодателям предоставлять два дня отдыха сотрудникам, прошедшим вакцинацию.