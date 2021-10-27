Роспись собора Георгия Победоносца во Владикавказе должны завершить к сентябрю 2022 года

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Работы по росписи кафедрального собора великомученика Георгия Победоносца во Владикавказе (Северная Осетия) должны быть завершены к сентябрю 2022 года, когда состоится празднование 1100-летия крещения Алании. Об этом сообщается в среду на сайте кабмина со ссылкой на зампредседателя правительства Дмитрия Чернышенко.

Вопрос о завершении работ по росписи кафедрального собора великомученика Георгия Победоносца во Владикавказе был поднят в ходе заседания организационного комитета по подготовке и проведению празднования 1100-летия крещения Алании, которое состоится в 2022 году.

"Прошу главу республики лично контролировать работы на знаковом объекте празднования и принять исчерпывающие меры по устранению отставания от графика. Задача - завершить работы не позднее сентября 2022 года", - приводятся в сообщении слова вице-премьера.

Глава республики Сергей Меняйло заверил, что работы на объекте будут закончены в установленные сроки.

Храм был построен за счет средств регионального бюджета и благотворителей. Как отмечается, в настоящее время есть отставание по росписи внутреннего убранства храма из-за отсутствия финансирования.

О дате

В 2022 году будет отмечаться 1100-летие крещения Алании, указ об этом президент РФ Владимир Путин подписал 16 октября 2017 года. К годовщине в Северной Осетии подготовлен ряд мероприятий. В частности, планируется открытие храма Александра Невского, который станет крупнейшим в северокавказском регионе.

Первые аланы приняли христианство во II веке, однако массовое крещение произошло приблизительно 1 100 лет назад.