Совет судей России объяснил, что не учитывают при подсчете морального вреда

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Российские суды не учитывают характер страданий потребителей при нарушении их прав во время назначения компенсации морального вреда, сообщил председатель Совета судей РФ Виктор Момотов.

Он напомнил, что законом "О защите прав потребителей" предусмотрены такие средства правовой защиты, как альтернативная подсудность, неустойка в размере 3% в день, возмещение убытков сверх неустойки, штраф 50% от суммы удовлетворения иска в пользу потребителя, моральный вред, освобождение от пошлины при иске меньше 1 млн рублей, которые поддерживают разумный баланс интересов в договоре и восстанавливают равенство в положении между потребителем и профессиональным субъектом экономических отношений. Кроме того, Пленумом Верховного суда РФ фактически установлена презумпция причинения потребителю морального вреда в случае нарушения его прав, что также является "частью восстановления социальной справедливости".

"Однако практика складывается таким образом, что суды в большинстве случаев определяют размер компенсации морального вреда, исходя из стоимости товара (работы, услуги), не устанавливая характера и вида страданий, перенесенных истцом, и не приводят обоснования определяемого ими размера компенсации морального вреда. В большинстве решений отсутствует единообразие в подходе судов к рассмотрению дел о компенсации морального вреда", - сказал Момотов на заседании Клуба имени Д. Н. Замятнина.

Всего в 2020 году судами было рассмотрено 290 тыс. дел в сфере защиты прав потребителей, из них 52% относились к сфере продажи товаров, оказания бытовых услуг, 32% - к страховым спорам, 16% - к спорам в финансово-кредитной сфере. По итогам рассмотрения судами удовлетворено 82% требований потребителей.

Вне суда

Глава Совета судей отметил, что существуют также и способы разрешения таких конфликтов вне суда. В этой связи он считает необходимым примирительно-посреднические и досудебные механизмы урегулирования споров в сфере защиты прав потребителей, стимулирование процедуры обязательного досудебного урегулирования с привлечением разного рода посредников, финансовых омбудсменов и адвокатов, чтобы снизить судебные издержки, возлагаемые на государство, и нагрузку на судей. В частности, в прошлом году финансовому уполномоченному поступили обращения в отношении 137 страховых организаций, 102 микрофинансовых организаций, 24 кредитных организаций, четырех кредитных потребительских кооперативов, а также 27 организаций, осуществляющих иные виды деятельности, были удовлетворены требования граждан на сумму 4,2 млрд рублей. Всего к финансовому омбудсмену поступило в 2020 году свыше 187 тыс. обращений, из которых 185 тысяч - это споры в сфере страхования.

"В итоге с момента введения данного института мы наблюдаем резкое сокращение количества страховых споров в судах: если еще в 2018 году их количество составляло 273 тыс. дел, а в 2019 году снизилось до 164 тыс., то в 2020 году составило 35 тыс. дел. Иными словами, нагрузка на судебную систему в данной сфере снизилась в восемь раз, что свидетельствует о высокой эффективности работы института финансового уполномоченного", - сказал Момотов, отметив, что с января 2021 года в сферу ответственности финансового омбудсмена входят также кредитные потребительские кооперативы, банки, ломбарды и НПФ.

Однако такая активная деятельность финансового уполномоченного также свидетельствует и о большом количестве недобросовестных финансовых и страховых организаций, к которым у россиян нет никакого доверия, считает Момотов.

"Поэтому необходимо стремиться не только к эффективной защите прав, но и к обеспечению их соблюдения и сокращению количества случаев злоупотребления правом со стороны профессиональных экономических субъектов", - заключил глава Совета судей, добавив, что еще одной важной проблемой является неисполнение судебных решений организациями.