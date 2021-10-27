На Ставрополье открыто 145 прививочных пунктов

ПЯТИГОРСК, 27 октября. /ТАСС/. Власти Ставрополья открыли 145 прививочных пунктов, часть из которых работает круглосуточно. Также действуют мобильные пункты и работают выездные бригады, сообщили журналистам в среду в управлении по информполитике аппарата правительства региона.

"По поручению губернатора Ставропольского края для удобства жителей на всех территориях края открыты прививочные пункты, сегодня их уже 145, часть из них работает круглосуточно. Также в крае открываются мобильные пункты, работают выездные бригады для проведения вакцинации на рабочем месте в организациях и на предприятиях края", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в регионе ежедневно вакцинируют несколько тысяч человек. Общее число привитых первым компонентом на сегодня достигло 796 359. Полностью завершили вакцинацию от коронавирусной инфекции более 735 тыс. человек. Среди тех, кто привился от коронавируса, более 245 тыс. человек старше 60 лет.

По данным управления, запись на иммунизацию доступна на региональном портале государственных услуг, на едином краевом портале здравоохранения, по телефонам регистратуры поликлиники по месту жительства и единому номеру "122".