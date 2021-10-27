Около 1 тыс. предприятий в Орловской области получили статус свободных от коронавируса

ТАСС, 27 октября. Около 1 тыс. предприятий в Орловской области - большинство в сфере торговли и общественного питания - получили статус свободных от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Ранее власти Орловской области приняли решение закрыть в период нерабочих дней - с 30 октября по 7 ноября - кафе, рестораны, предприятия торговли, ТЦ региона, сотрудники которых не прошли вакцинацию от коронавируса.

"В перечень организаций, свободных (защищенных) от COVID-19, вошло 998 предприятий. Статус свободной (защищенной) от CОVID-19 организации можно получить, если 100% сотрудников предприятия вакцинированы от коронавируса, либо имеют антитела или противопоказания к прививке", - говорится в сообщении.

Более 500 предприятий, получивших соответствующий статус, работают в Орловской области в сфере торговли, 135 - общественного питания. После получения статуса свободных от ковида продолжат работу в период нерабочих дней свыше 150 организаций, оказывающих финансовые услуги, салоны красоты. Также в реестр предприятий, свободных от ковида, вошли организации физической культуры и спорта, культуры и организации досуга, медицинские и образовательные организации, транспортная компания.

"Cвободными от COVID-19 стали 67 организаций, оказывающих прочие услуги, в том числе это туристические агентства, юридические бюро, психологические консультанты. Показали готовность защитить клиентов и сотрудников от новой коронавирусной инфекции и организации, предоставляющие бытовые услуги. На 34 таких предприятиях имеют иммунную защиту от COVID-19 100% работников", - добавили в пресс-службе.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Орловской области с начала пандемии выявлено 51 989 случаев заражения коронавирусом, из них 286 - за последние сутки. Выздоровели 46 729 человек, 1 076 пациентов умерли. С 18 октября в Орловской области введен запрет на массовые мероприятия, посещение несовершеннолетними мест массового пребывания, культурно-развлекательных и торговых центров без сопровождения взрослых, рекомендовано перевести сотрудников старше 60 лет на дистанционный режим работы. Введена обязательная вакцинация не менее 80% для отдельных категорий граждан, система QR-кодов, объявлены нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. В этот период в регионе будут закрыты кафе, рестораны и торговые центры, сотрудники которых не прошли вакцинацию от коронавируса, отменены все публичные мероприятия.