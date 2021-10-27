В Хакасии будут контролировать цены на такси с 28 октября по 7 ноября

ТАСС, 27 октября. Власти Хакасии намерены не допустить роста цен на проезд в такси в трех городах, где с 28 октября по 7 ноября будет приостановлена работа общественного транспорта. Об этом сообщил глава республики Валентин Коновалов во время эфира в социальных сетях.

В среду было объявлено, что с 28 октября по 7 ноября из-за распространения коронавирусной инфекции будет приостановлена работа общественного транспорта в Абакане, Черногорске и Саяногорске. Смогут работать только такси, если водители имеют сертификат о вакцинации либо документ о перенесенном за последние полгода COVID-19.

"Хочу акцентировать, что уже идут жалобы от жителей, <…> что завтра будут взвинчивать цены. Я дал поручения профильным министерствам и Минюсту, и аппарату своему, отработать с контрольно-надзорными органами. Завтра мы такси будем активно контролировать, вплоть до контрольных закупок, потому что необоснованное завышение цены - это нарушение закона. И такой контроль будет осуществляться вплоть до 7 ноября", - сообщил Коновалов.

Также глава республики отметил, что те работодатели, которые могут продолжать работать, но не будут иметь возможности организовать доставку работников, смогут обратиться в республиканский Минтранс, который совместно с муниципалитетами будет оказывать содействие в организации перевозок. По словам Коновалова, медицинские работники будут доставляться на свои рабочие места.

В среду в республике были внесены изменения в постановление правительства по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. С 28 по 7 ноября в республике закрыты заведения общепита, кроме организаций, работающих навынос, торговые организации, за исключением продаж товаров первой необходимости и аптек, закрыты организации сферы услуг, спортивные, развлекательные и культурные объекты. Для лиц старше 60 лет введена обязательная самоизоляция. Все граждане, кроме сотрудников предприятий, работающих непрерывно, не должны покидать свои дома с 22:00 до 06:00, за исключением случаев покупки продуктов, следованием за медицинской помощью или к одиноким родственникам, прогулок с детьми и выгула домашних животных (но не далее, чем 300 метров от дома) и занятий спортом.

По данным федерального оперативного штаба, в республике выявлено 42 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 35 тыс. пациентов, умерли 1,3 тыс. человек.