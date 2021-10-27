Темпы вакцинации от коронавируса в Кировской области с начала октября выросли в пять раз

КИРОВ, 27 октября. /ТАСС/. Темпы вакцинации от новой коронавирусной инфекции выросли в Кировской области более чем в пять раз с начала октября после того, как ее сделали обязательной для отдельных категорий граждан, сообщил ТАСС в среду первый зампред правительства региона Дмитрий Курдюмов.

"В настоящее время первый компонент вакцины от COVID-19 получили порядка 438 тыс. жителей региона, завершили вакцинацию более 401 тыс. человек. Темпы вакцинации с начала октября выросли более чем в пять раз. Накануне вакцинацию прошел 8 481 житель области", - сказал ТАСС Курдюмов.

По данным регионального Минздрава, ситуация по заболеваемости остается сложной: на амбулаторном и стационарном лечении находятся 16 800 человек, 199 пациентов помещены в отделения реанимации и интенсивной терапии, 48 больных - на аппаратах искусственной вентиляции легких. При этом, по данным ведомства, среди вакцинированных пациентов 98% болеют в легкой и средней формах, среди невакцинированных у 98,1% болезнь протекает в тяжелой форме.

В регионе развернуто рекордное количество инфекционных коек - 5 800 в 30 медучреждениях. По словам Курдюмова, в текущую волну заболевание тяжело протекает у молодых людей, возросла нагрузка на педиатрическую службу, растет количество беременных пациенток с тяжелым течением заболевания, двух из них спасти не удалось.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Кировской области выявлено более 62 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, свыше 57 тыс. человек выздоровели, 588 умерли. Иммунитет против ковида сформирован у более чем 38% жителей области.

В регионе действует масочный режим, запрещены массовые мероприятия, введена обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан. С 25 октября в области ввели систему QR-кодов, которые будут действовать при посещении учреждений фитнес-индустрии, салонов красоты, торговых центров, объектов общественного питания, развлекательной сферы. Также с 25 октября по 7 ноября рекомендовано вывести на удаленный режим работы невакцинированных сотрудников старше 60 лет. С 30 октября по 7 ноября в Кировской области будут введены нерабочие дни.