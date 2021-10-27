Предоставление услуг в сфере туризма приостановят в нерабочие дни в Белгородской области

ТАСС, 27 октября. Власти Белгородской области приостановят деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, предоставляющих услуги в сфере туризма, в период нерабочих дней - с 30 октября по 7 ноября, сообщила пресс-служба правительства региона.

"С 30 октября по 7 ноября приостанавливается деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги, в том числе в сфере туризма. О введенных ограничениях оперативно проинформированы коллективные средства размещения и туроператоры региона", - говорится в сообщении.

Кроме того, с 27 октября для заселения в гостиницы в Белгородской области потребуется QR-код, справка о перенесенном коронавирусе или же актуальный отрицательный ПЦР-тест. Подобные документы не требуются при заселении несовершеннолетних.

С начала пандемии в регионе зарегистрирован 61 091 случай коронавируса, выздоровели 52 054 человека, отмечен 1 291 смертельный случай. С 14 октября власти региона запретили детям до 14 лет находиться в заведениях общепита, на территории торговых центров без сопровождения взрослых. Также в Белгородской области ограничили проведение свадеб, корпоративов, банкетов с количеством гостей более 50, приостановили коллективные профилактические медосмотры и диспансеризацию, ввели QR-коды для посещения всех общественных мест, с 19 октября - обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, в том числе жителей старше 60 лет. В нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в регионе приостанавливают работу предприятий и организаций сферы торговли, кафе, спортзалов, бассейнов, музеев, кинотеатров, торговых центров.