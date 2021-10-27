Пробки в Москве достигли девяти баллов накануне нерабочих дней

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Загруженность автомобильных дорог Москвы в среду вечером достигла 9 из 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки". При этом дождя, снега или гололеда столице не наблюдается.

По данным на 17:29, движение затруднено при подъезде к торговым центрам, почти по всему Садовому кольцу, большей части бульваров, на некоторых участках Северо-Восточной хорды и почти по всему Третьему транспортному кольцу. Скорость автомобильного потока снижена на Тверской улице, Новом Арбате, Кремлевской, Котельнической и Москворецкой набережных, улицах Большая Лубянка, Новослободская, Рождественская, проспекте Мира, Волгоградском, Варшавском, Волоколамском, Ленинградском шоссе и шоссе Энтузиастов, нескольких других вылетных магистралях, а также на юго-востоке, востоке, севере и северо-западе МКАД.

Власти Москвы и Подмосковья из-за ситуации с коронавирусом объявили нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. В это время в городе и области будут закрыты кафе и рестораны, торговые центры и непродовольственные магазины, а также организации сферы услуг, школьники уйдут на каникулы.