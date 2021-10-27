В Вологде открыли памятник основателю молочной промышленности Верещагину

ВОЛОГДА, 27 октября. /ТАСС/. Памятник основателю отечественной молочной промышленности, маслоделия и сыроделия, создателю рецепта знаменитого на весь мир вологодского масла Николаю Верещагину открыли в среду на территории Вологодской государственной молочнохозяйственной академии имени Николая Верещагина, которая отмечает в этом году 110 лет. К знаменательной дате также открыли после длительной реконструкции старейший корпус академии, построенный в 1914 году, сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

"К юбилейной дате реконструировали главный учебный корпус, который был законсервирован в 2008 году. Сейчас здесь создан настоящий образовательный и научный центр. Рядом со зданием сегодня открыли памятник Николаю Васильевичу Верещагину, "отцу" молочной промышленности в России и основателю академии, которая теперь носит его имя. Деятельность Николая Васильевича бесценна. Именно он открыл всему миру вкус нашего "вологодского" масла", - написал Кувшинников в своем Telegram-канале.

По информации пресс-службы главы региона, трехметровый бронзовый памятник изображает Верещагина в полный рост, рядом - маслобойка. Он установлен возле старшейшего корпуса академии 1914 года постройки. Этот корпус, который не использовали более 14 лет, в среду вновь открыли после длительной реконструкции. Ремонт ждали с 2003 года, приступили к работам в 2007 году, но в 2008-м здание законсервировали, после того, как потребовались работы, изначально не вошедшие в проектно-сметную документацию. Усилиями властей региона в 2018 году реконструкцию возобновили. По словам ректора академии Николая Малкова, на сегодня все работы завершены, ведется освещение аудиторий и лабораторий. Обучение в обновленном здании на 1 500 человек начнется со второго семестра текущего учебного года.

Законопроект, положение и штаты о Вологодском молочнохозяйственном институте были утверждены в 1911 году императором Николаем II, хотя еще в конце XIX века Верещагин добивался создания уникального учреждения, которое объединяло бы научные изыскания в области молочного дела и практическую подготовку специалистов. Институт создали уже после смерти Верещагина на базе одной из его молочных школ - имения вологодского купца Федора Бумана, которого Верещагин в свое время пригласил вместе с супругой для развития молочного хозяйства. Буманы открыли первый в Вологодской губернии маслодельный завод. Созданный на базе его хозяйства институт был первым не только в России, но и в мире. За годы работы он выпустил более 50 тысяч специалистов, востребованных по всей стране. На сегодня здесь учатся около 3,3 тыс. студентов, действует восемь научных школ, большая учебная и образовательно-производственная площадка в АО "Учебно-опытный молочный завод" ВГМХА им. Н.В.Верещагина".