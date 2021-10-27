Захарова назвала чудовищной выдачу в США паспорта с отметкой "Х" в графе "пол"

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. США и другие страны Запада под видом свободы выбора идентичности и пола пытаются навязать человечеству чудовищные изменения нормы. Об этом написала в своем Telegram-канале в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя выдачу в США первого паспорта, где в графе "пол" стоит отметка "Х".

"В США выдан первый паспорт с третьим гендером - вместо мужского или женского пола в соответствующей графе стоит "Х". На сегодняшний день третий гендер уже есть в паспортах целого ряда государств, включая Австралию, Индию, Канаду, Мальту, Непал и Новую Зеландию", - сообщила она.

"Вот они - люди Х. "Новые нормальности" как они есть. Чудовищные метаморфозы, которые нам навязывают под видом свободы выбора", - отметила дипломат.

В среду пресс-служба Госдепартамента сообщила, что власти США выдали первый паспорт, где в графе "пол" указан не "мужской" или "женский", а "Х". Летом этого года госсекретарь Энтони Блинкен объявил о намерении властей США разрешить подающим заявления на получение паспорта или консульских справок о рождении за рубежом (CRBA) самостоятельно выбирать, что указывать в графе "пол". Как отмечал тогда Блинкен, "больше не будет требоваться медицинское подтверждение, если выбор пола" не совпадает с данными в других удостоверяющих личность документах. Лица, не относящие себя ни к мужскому, ни к женскому гендеру, смогут указывать в соответствующей графе "Х".