В программу по оздоровлению Терека планируют включить реконструкцию очистных сооружений

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Реконструкцию и строительство очистных сооружений в республиках Северного Кавказа необходимо включить в федеральную программу по оздоровлению реки Терек. Об этом заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чечни Муслим Зайпуллаев.

"Считаем целесообразным разработку комплекса мер по оздоровлению реки Терек в рамках нового федерального проекта, включающую мероприятия по строительству и реконструкции очистных сооружений на территории Чеченской Республики и других субъектов СКФО", - сказал Зайпуллаев в ходе V Всероссийского водного конгресса.

По его словам, власти Чеченской Республики направили в правительство РФ предложение рассмотреть возможность реализации федерального проекта по оздоровлению Терека. В рамках проекта предлагается провести мероприятия по расчистке русел рек, расположенных в бассейне Терека, обустройство рыбных водных каналов, строительство берегоукрепительных сооружений.

Данные меры необходимы, так как по время паводков загрязняется вода, из-за чего ухудшается качество грунтовых и глубоких водоносных горизонтов, отметил министр. Также в реку попадают и отходы сельскохозяйственной деятельности, включая удобрения с вредными химическими составами. Особенно негативную роль в загрязнении вод Терека играют стоки жилищно-коммунального хозяйства, поступающие практически без предварительной очистки в бассейн реки.

Терек - главная водная артерия Северного Кавказа. Площадь водосборного бассейна реки составляет более 43 тыс. кв километров. Она протекает по территориям Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Чечни, Дагестана и Ставропольского края. Водные ресурсы реки используются в сельском хозяйстве, промышленности и водоснабжении.