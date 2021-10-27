Порядка 1,5 млрд рублей необходимо на строительство очистных сооружений в Чечне

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Власти Чеченской Республики планируют построить 13 очистных объектов в регионе в 2022 году стоимостью более 1,5 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах V Всероссийского водного конгресса в среду министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики Муслим Зайпуллаев.

"В следующем году у нас планируется большое количество очистных сооружений - 13 объектов. В районе 1,5 млрд [рублей будет необходимо на строительство]", - сказал он.

В ходе выступления на конгрессе министр также предложил включить строительство и реконструкцию очистных сооружений в федеральную программу по оздоровлению реки Терек. "Проблема модернизации и строительства систем водоочистных стоит крайне остро во всех регионах Северного Кавказа. <…> В Чеченской Республике на сегодняшний день численность населения составляет 1,5 млн человек, из них обеспечено объектами централизованного водоотведения порядка 500 тыс.", - сказал он.

В апреле сообщалось, что министерство экономического развития и другие федеральные ведомства разработают программу по водоснабжению и очистке стоков для регионов Северного Кавказа. Как отмечал министр экономического развития РФ Максим Решетников, проблема водоснабжения и очистки стоков является важнейшей для СКФО.