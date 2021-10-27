Препараты для лечения пациентов с коронавирусом поступят в Северную Осетию в конце года

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 октября. /ТАСС/. Некоторые биологические препараты для лечения пациентов с тяжелым течением коронавируса поступят в Северную Осетию в конце текущего года. Об этом сообщается на официальном портале главы и правительства региона.

Председатель кабмина субъекта Борис Джанаев проинспектировал работу ГАУ "Осфарммедтех", которое с марта прошлого года является единым поставщиком лекарств в Северной Осетии. "Джанаев обозначил проблему отсутствия биологических препаратов, на которую жалуются жители республики. Как отметила Залина Гергиева [директор "Осфарммедтех"], потребность в биологических медикаментах, которые обладают большим потенциалом при лечении тяжелого течения болезни, существует по всей стране. Поставки некоторых наименований ожидаются в конце года", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что те зарубежные препараты, которые продаются в аптеках, республиканские лечебные учреждения не имеют права закупать из-за отсутствия на эти медикаменты необходимой для России сертификации. "У нас также есть резерв лекарственных средств для лечения от Covid-19, которые могут оказаться в дефиците. Мы стараемся работать на опережение, чтобы больницы не испытывали нехватку препаратов", - приводит пресс-служба слова Гергиевой.

Государственное учреждение на сегодня является поставщиком 1100 наименований лекарств. По словам руководителя учреждения, на складе имеются все необходимые медицинские препараты в полном объеме.

Вице-премьер подчеркнул, что система здравоохранения республики работает на пределе своих возможностей, борясь с пандемией, и сбои поставок лекарств недопустимы. "Ситуация в больницах республики сложная, нагрузка на врачей большая. Но цена вопроса высокая - жизнь и здоровье наших граждан. Обратитесь по вопросу обеспечения республики биологическими препаратами в федеральные профильные структуры и компании, которые отвечают за поставки. При необходимости, обозначьте возможность увеличить квоту на необходимыелекарства", - поручил республиканскому минздраву Джанаев.