КЧР получила лекарства для амбулаторного лечения пациентов с коронавирусом на 27 млн руб.

ЧЕРКЕССК, 27 октября./ТАСС/. Лекарства для лечения пациентов с коронавирусом на дому общей стоимостью почти 27 млн рублей поступили в Карачаево-Черкесию (КЧР), препараты распределены между медицинскими организациями республики. Об этом журналистам рассказали в региональном оперштабе в среду.

"В Карачаево-Черкесию поступили лекарственные препараты для амбулаторного лечения взрослых и детей на общую сумму почти в 27 млн рублей. Всего получено восемь наименований противовирусных препаратов и антикоагулянтов. Медикаменты уже прошли маркировку и распределены между медорганизациями всех районов республики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что препараты будут предоставляться по показаниям в соответствии с рекомендациями врача и по схемам амбулаторного лечения пациентов с коронавирусом.

Для того, чтобы исключить контакт заразившихся с другими жителями, лекарства будут доставляться на дом работниками медицинских организаций и волонтерами-медиками.

За последние сутки в Карачаево-Черкесии выявили 81 случай заражения коронавирусом, всего в КЧР зафиксировано 27 176 случаев инфицирования, 23 681 житель выздоровел, 734 - умерли. В госпиталях получают лечение 1 006 пациентов, остальные лечатся амбулаторно.