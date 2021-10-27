Голикова: заболеваемость коронавирусной инфекцией в России растет последние шесть недель

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией наблюдается в России последние шесть недель, по итогам прошлой недели рост оказался на 13,6% выше, чем неделю назад. Об этом в среду заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

"В Российской Федерации за последние 6 недель - это 37-42 недели 2021 года - наблюдается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. По итогам прошедшей 42 недели показатель заболеваемости составил 172,1 на 100 тыс. населения. Это на 13,6% выше, чем на прошлой неделе", - сказала она на совещании с регионами по массовой вакцинации.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 244,6 млн человек, более 4,9 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 8 352 601 случай заражения, выздоровели 7 242 735 человек, умерли 233 898. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.