Более трети ковидных госпиталей Ростовской области загружены на 100%

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 октября. /ТАСС/. Более трети из всех госпиталей для больных с коронавирусом в Ростовской области были полностью загружены по состоянию на утро среды. Об этом сообщил журналистам глава управления информполитики правительства Ростовской области Сергей Тюрин.

Ранее сообщалось, что ковидный госпиталь города Азова Ростовской области заполнен на 100%, медики не всегда успевают справляться с нагрузкой

"Одиннадцать из 38 госпиталей на сегодняшнее утро были загружены на 100%. Загруженность коечного фонда ковидных госпиталей постоянно меняется", - сказал Тюрин.

Также в ходе брифинга главный государственный санитарный врач региона Евгений Ковалев сказал, что Роспотребнадзор характеризует ситуацию с распространением коронавируса в Ростовской области как крайне напряженную. Он добавил, что в последние дни в Ростовской области ежедневно выявляется более 600 новых случаев инфекции на всех территориях. В Ростове-на-Дону, по словам санврача, фиксируется стабилизация, в то время как в других городах и районах ситуация остается сложной.

Руководитель управления Роспотребнадзора отметил, что максимальная заболеваемость на данный момент фиксируется среди основной группы риска - старше 65 лет. Среди несовершеннолетних заболеваемость начала расти с сентября.

О ситуации в регионе

Ростовская область занимает шестое место среди субъектов РФ и первое место в Южном федеральном округе по числу заразившихся коронавирусом. По последним данным, количество случаев заражения коронавирусом в регионе увеличилось до 153 590, выздоровели после заражения 129 570 человек, умерли 7 615. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,04.

В области введена обязательная вакцинация для ряда категорий граждан. В среду власти ужесточили ограничения, введя запрет на работу непродовольственных магазинов с 28 октября по 7 ноября. Власти региона также снизили возрастной порог по самоизоляции пожилых людей с 65 лет до 60 лет. Ранее власти ввели новые ограничения, в частности, обязали непривитых жителей области, покидающих регион более чем на трое суток, сдать ПЦР-тест после возвращения.