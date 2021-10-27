В Северной Осетии к 1100-летию крещения Алании отреставрируют Георгиевскую церковь

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Реставрация четырех объектов культурного наследия планируется в Северной Осетии в 2022 году в рамках мероприятий, приуроченных к празднованию 1100-летия крещения Алании. Об этом в среду сообщается на сайте кабмина России по итогам заседания оргкомитета по подготовке и проведению празднования 1100-летия крещения Алании.

"Наша общая задача - сделать так, чтобы празднование 1100-летия крещения Алании стало одним из крупнейших и запоминающихся культурных событий следующего года. <...> Планируется провести реставрацию еще четырех объектов культурного наследия", - сказал зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко в ходе заседания.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе главы и правительства региона, речь идет о реставрационных работах на башне, входящей в состав объекта культурного наследия регионального значения "Комплекс сооружений, средние века" в Ирафском районе. Кроме того, в следующем году будет реставрирована "Церковь святого Георгия Победоносца. 1858 года", а также Георгиевская церковь, входящая в состав архитектурного комплекса объекта федерального значения в селении Верхний Зарамаг. Еще один объект - это "Каменный крест "Зылын цырт". Здесь также планируется провести реставрацию.

Зампред кабмина подчеркнул, что в республике уже отреставрировано 11 объектов культурного наследия, снято четыре документальных фильма, посвященных памятной дате, разработаны паломнические маршруты общей протяженностью более 210 км. Чернышенко отметил, что мероприятия, связанные с 1100-летием крещения Алании, должны показать глубокие исторические корни православия в России и способствовать укреплению духовного единства народов страны. В основной план празднования включено 25 мероприятий, на их проведение из федерального бюджета выделено около 200 млн рублей.

Члены оргкомитета обсудили строительство и реконструкцию инфраструктурных и спортивных объектов. До конца года планируется ввести в эксплуатацию дорогу Чикола - Мацута - Комы-Арт протяженностью больше 21 км с подъездом к селу Галиат. Это только часть работ по созданию туристического кластера "Горная Дигория".

В связи с тем, что регион запускает новые туристические маршруты, необходимо активно создавать новые и комфортные объекты размещения, отметил Чернышенко. "Здесь нам призван помочь национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства", инструменты и меры поддержки которого помогут построить новые инфраструктурные объекты для туристов из России и из-за рубежа. Это крайне актуальный для субъекта вопрос, так как в регионе наблюдается нехватка качественного номерного фонда. По нашей информации, заинтересованность инвесторов есть, и прошу руководство республики совместно с Ростуризмом содействовать бизнесу в решении общей задачи", - добавил вице-премьер, отметив, что льготные кредиты на сегодняшний день являются для них большим подспорьем.

Он добавил, что в рамках празднования 1100-летия Алании в следующем году Банком России будет выпущена памятная серебряная монета.

О дате

Первые аланы приняли христианство во II веке, однако массовое крещение произошло приблизительно 1100 лет назад. В 2017 году президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2022 году 1100-летия крещения Алании. Утвержден план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования, его реализацию предполагается осуществить с 2020 года по 2022 год.