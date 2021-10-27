ФМБА предложили включить в набсовет Российского научного центра на Шпицбергене

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Федеральное медико-биологическое агентство России (ФМБА) может войти в состав наблюдательного совета Российского научного центра на архипелаге Шпицберген. Об этом сообщили в среду в пресс-службе аппарата полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, который также курирует вопросы развития Арктической зоны РФ.

"Представлены предложения по включению ФМБА России в состав Консорциума и наблюдательного совета Российского научного центра на архипелаге Шпицберген", - говорится в сообщении по итогам заседания правкомиссии по обеспечению российского присутствия на архипелаге Шпицберген.

Уточняется, что на заседании также обсуждался вопрос снижения выбросов в атмосферу на архипелаге. Для этого необходимо провести обновление ТЭЦ одного из населенных пунктов Шпицбергена - поселка Баренцбург.

На сегодняшний день в Арктике работает научно-исследовательский стационар "Ледовая база "Мыс Баранова", в составе которого 20 человек, а также Российский научный центр на архипелаге Шпицберген, где находятся 10 человек.