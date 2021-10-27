В Петербурге волонтеров обучили ликвидировать последствия нефтеразливов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 октября. /ТАСС/. Комитет по природопользованию Санкт-Петербурга провел курс обучения, в ходе которого эковолонтеры научились ликвидировать последствия разливов нефти на воде. Курс прошли студенты 11 городских вузов, сообщила пресс-служба комитета.

"Специалисты комитета по природопользованию завершили обучающий курс для волонтеров по нефтеразливам на воде. Заключительный этап подготовки экоактивистов к чрезвычайным ситуациям состоялся в Курортном районе. В обучении приняли участие студенты 11 петербургских вузов. Всего обучение прошли 80 человек", - говорится в сообщении.

Волонтеры отработали действия по ликвидации последствий условного нефтеразлива на побережье Финского залива. Они выехали к месту, где, по легенде, нефтяной танкер потерпел аварию при транспортировке нефтепродуктов, и акватория оказалась загрязнена. Волонтеры научились работать со специализированной техникой, собирать нефтеводяную смесь и очищать берег.

Слушатели ранее также прошли теоретическую часть курса. Специалисты комитета и аварийно-спасательного формирования ГУП "Пиларн" на онлайн-конференции рассказали студентам о методах ликвидации последствий нефтеразливов, специфике работы экологической аварийно-спасательной службы. "Подготовка, организация и взаимодействие специалистов экологических служб и волонтерских сил традиционно обеспечены на высоком уровне", - цитирует пресс-служба начальника отдела координации аварийных работ мобильной экологической дежурной службы комитета Николая Смирнова.