В нижегородском парке "Швейцария" восстановили историческую ограду протяженностью 3,2 км

ТАСС, 27 октября. Работы по реставрации ограждения, являющегося объектом культурного наследия, и входных групп завершаются в нижегородском парке "Швейцария", сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.

В середине августа городской парк посетил президент России Владимир Путин, ему рассказали о благоустройстве и реконструкции парка к 800-летнему юбилею Нижнего Новгорода. Кроме того, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о планах по второй очереди реконструкции, которая включает оборудование пляжной зоны, продолжение променада и велодорожки, а также строительство канатной дороги через реку Оку в Ленинский район города.

"Мы восстановили цоколь ограды и полностью отреставрировали ее металлические составляющие. Также демонтировали пристройки, которые не соответствовали историческому облику - два кафе, пристроенные к крыльям флигелей", - сообщил замначальника управления капремонта ГК "ЕКС", осуществившей реставрацию, Петр Седельников. По его словам, метраж ограды - объекта культурного наследия - составил 3,2 км, из них 156 метров - входные группы.

По словам архитекторов, ворота и ограда парка сделаны на "отлично". "Со стороны архитектурного надзора здесь все сделано на очень хорошем уровне. Сейчас все приведено в максимально приближенный к изначальному вид", - отметила член рабочей группы по благоустройству и развитию парка "Швейцария", архитектор-реставратор Ирина Агафонова.

Главный специалист департамента реставрации ГК "ЕКС" Юрий Горбанев сообщил, что на входных группах усилен фундамент и восстановлена кирпичная кладка. "На входах "Мыза", "Администрация района", "Электрон" и "Медицинская" восстановлены элементы декора, заново выполнена штукатурка и приведены в порядок кровли. Все новые элементы воссозданы в своем историческом виде, что, конечно, позволило сохранить аутентичность всей конструкции", - сказал он.

О парке "Швейцария"

Парк культуры и отдыха "Швейцария" расположен на берегу реки Оки в Приокском районе Нижнего Новгорода. Парк является популярным местом отдыха у горожан и туристов, с его территории открывается панорамный вид на Оку и лесные просторы города.

Сад для отдыха был разбит на этом месте еще в начале XX века, тогда же его стали называть "Русской Швейцарией", потом название "Швейцария" закрепилось и в официальных документах.

По данным сайта парка, сейчас его площадь составляет 170 га. К юбилею города в 2021 году благоустраивается более 52 га. В парке выполнена реставрация объектов культурного наследия, появилась современная инфраструктура, зоны для тихого отдыха и занятий спортом.