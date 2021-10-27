Объемы ПЦР-тестирования жителей Тверской области увеличат на треть в ближайшее время

ТАСС, 27 октября. Власти Тверской области выделят средства на закупку двух амплификаторов для проведения ПЦР-анализов на новую коронавирусную инфекцию, что уже в середине ноября позволит на треть увеличить объемы тестирования жителей региона. Об этом в среду сообщается на сайте правительства Тверской области.

Ранее по итогам совещания с членами правительства РФ президент России Владимир Путин поручил кратно увеличить объемы тестирования населения на новую коронавирусную инфекцию. В среду вопрос был рассмотрен на заседании бюджетной комиссии Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя.

"Дополнительные средства в размере 3,6 млн рублей направят на закупку двух амплификаторов. Это прибор, в котором происходит полимеразно-цепная реакция (ПЦР) и последующий анализ результатов. В настоящее время в Центре им. В. П. Аваева имеются шесть таких приборов. Дополнительное оборудование позволит увеличить количество проводимых исследований в сутки с 4 000 до 5 300", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе правительства региона, оборудование поступит в Тверскую область в ближайшее время и начнет работать уже в середине ноября.

На данный момент тестирование на COVID-19 в Тверской области, помимо Центра имени В. П. Аваева, проводят также лаборатории областной клинической больницы, Центра гигиены и эпидемиологии в Тверской области, Тверского государственного медицинского университета, медсанчасти № 141 ФМБА России в Удомле, медико-санитарной части ФСИН. Кроме того, тестирование на COVID-19 организовано в частных медицинских организациях