В Москве среди привитых от коронавируса впервые разыграли однокомнатные квартиры

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Первый розыгрыш однокомнатных квартир среди привитых от коронавирусной инфекции москвичей состоялся в среду в прямом эфире телеканала "Москва-24". Всего были разыграны две квартиры.

Участниками программы "Вакцина - твой ключ к здоровью!" стали почти 140 тыс. граждан России старше 18 лет с московским полисом ОМС, получившие первый компонент вакцины или прошедшие ревакцинацию с 18 по 25 октября.

Победители лотереи были выбраны с помощью зашифрованных записей и генератора случайных чисел, их данные были дополнительно верифицированы в департаменте здравоохранения. В прямом эфире были объявлены имена и отчества победителей, а также последние четыре цифры номера мобильного телефона.

"Итак, квартира №1 достается Галине Аркадьевне, последние четыре цифры номера телефона - 5496, квартира №2 достается Артему Игоревичу, последние цифры [телефона] - 6006. Поздравляю", - объявил результаты розыгрыша российский певец и актер, основатель и вокалист группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев.

Всего среди вакцинировавшихся с 18 октября по 21 ноября москвичей будут разыграны 10 квартир. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что этот розыгрыш станет дополнительным стимулом пройти вакцинацию против COVID-19.