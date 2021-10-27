ТАСС стал лауреатом в номинации за лучшее освещение соцбизнеса премии "Импульс добра"

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Информационное агентство ТАСС признано одним из лауреатов премии "Импульс добра" в номинации "За лучшее освещение социального предпринимательства в информационном пространстве", передает корреспондент ТАСС с церемонии вручения наград, которая проходит в среду в Москве.

В этом году на номинацию было подано 32 заявки из 18 регионов России, впервые к участию допускались представители блогосферы и новых медиа.

"Одним из двух лауреатов в этой номинации стал ТАСС. За 2020-2021 годы агентство опубликовало 70 материалов о социальном предпринимательстве. Ведущие журналисты агентства в публикациях рассказывают о деятельности социальных предпринимателей и проводят интервью с экспертами в данной области, популяризируют информацию о том, как развивается социальное предпринимательство в России, в том числе в период пандемии", - уточнили в оргкомитете премии.

От лица ТАСС награду получила руководитель направления "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" Юлия Ермилова. "ТАСС на протяжении многих лет пишет на тематику социального предпринимательства, находит интересных героев по всей России. Это огромная работа не только подразделений центрального офиса в столице, но и региональной редакции. Мы рады быть причастными к сегодняшнему событию, видим, что власти и общество все больше уделяют внимание этой теме, в том числе благодаря публикациям СМИ. В таких историях, прежде всего, для нас важны концепция проекта, а также какие социальные, культурные и экологические проблемы решаются. Личность предпринимателя также играет большую роль", - отметила Ермилова.

По ее словам, не все материалы даются и пишутся легко, "потому что в какой-то степени проживаешь заново все моменты становления" вместе с героем публикации. Но от этого материалы становятся только лучше, добавила журналист.

Еще одним лауреатом в данной номинации стал журнал "Деловое обозрение". В период с 2019 года команда издания выпустила 66 материалов (статьи, видео- и фоторепортажи, инфографики) о социальном предпринимательстве.

О премии

Премия "Импульс добра", учрежденная Фондом региональных социальных программ "Наше будущее", присуждается социальным предпринимателям, общественным деятелям и организациям, развивающим и поддерживающим социальное предпринимательство. "Наше будущее" - крупнейшая некоммерческая организация в России в области поддержки социального предпринимательства. Всего за время существования Фонда поддержано 312 проектов из 59 регионов России, одобрено беспроцентных займов на сумму 813 млн рублей.