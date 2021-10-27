В Поморье запретили допуск несовершеннолетних в ТЦ и ввели изоляцию граждан старше 60 лет

АРХАНГЕЛЬСК, 27 октября. /ТАСС/. Допуск несовершеннолетних в торговые центры без сопровождения взрослых запрещен с 29 октября в Архангельской области, введен режим изоляции для невакцинированных неработающих жителей региона старше 60 лет, говорится в сообщении пресс-службы администрации региона.

"В Архангельской области с 29 октября вводится ряд ограничений, направленных на противодействие распространению COVID-19. С 29 октября несовершеннолетние лица не смогут находиться в торговых центрах (комплексах), торгово-развлекательных центрах (комплексах) без сопровождения родителей или иных законных представителей <…>. Изменениями [в указ губернатора] снижен возраст неработающих пожилых граждан, которые обязаны соблюдать режим изоляции по месту жительства: теперь это требование распространяется на людей, достигших возраста 60 лет, а не 65, как было предусмотрено ранее", - говорится в сообщении.

Также введена дистанционная работа для ревакцинированных сотрудников старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания. Ранее мера распространялась на сотрудников старше 65 лет. В отношении областных органов власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений устанавливается обязательность предоставления работникам, которые прививаются, дополнительных нерабочих дней с сохранением заработной платы в день проведения вакцинации и на следующий день. Для иных работодателей эта позиция носит рекомендательный характер.

QR-коды вводятся для посещения объектов розничной торговли, за исключением аптек, магазинов, торгующих продовольственными и непродовольственными товарами первой необходимости, при этом доля таких товаров должна составлять в ассортименте не менее 50%.

С 29 октября гражданам для входа в помещения аэропортов необходимо предъявлять перевозочные документы. Указанное ограничение не будет распространяться на лиц, сопровождающих граждан из числа маломобильных групп населения и несовершеннолетних лиц. В регионе приостановлена осенняя детская оздоровительная кампания.

С начала пандемии в Архангельской области лабораторно подтверждено 98 662 случая новой коронавирусной инфекции, за последние сутки 411 случаев. 91 379 человек выздоровели, зарегистрировано 2 011 летальных исходов. 376 275 жителей Архангельской области прошли первый этап вакцинации. Полный вакцинальный комплекс от COVID-19 на сегодняшний день получили 347 897 человек.