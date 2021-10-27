Кавказскую штаб-квартиру РГО предложили воссоздать в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 октября. /ТАСС/. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло предложил воссоздать кавказскую штаб-квартиру Русского географического общества (РГО) во Владикавказе. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе главы и правительства региона.

Северная Осетия и РГО подписали соглашение о взаимодействии. Подписи под документом поставили глава республики Сергей Меняйло и первый вице-президент РГО Артур Чилингаров. Руководитель республики предложил воссоздать кавказскую штаб-квартиру РГО во Владикавказе и инициировал создание попечительского совета РГО в Северной Осетии. "Предложение получило поддержку", - отметили в пресс-службе.

Сотрудничество будет направлено на изучение географии и смежных наук на территории Северной Осетии, а также на популяризацию среди населения географических знаний и информации в контексте сохранения природы и обеспечения безопасного развития общества. Кроме того, в рамках работы планируется реализовать на территории Северной Осетии ряд совместных конференций, совещаний, научных семинаров, конкурсов, фестивалей, кинопоказов, выставок, экологических и туристических мероприятий. В перечне задач также повышение качества образования в области географии в соответствии с международными стандартами, сохранение природного и культурного наследия Северной Осетии.

Меняйло выразил уверенность, что общая с РГО деятельность внесет положительный вклад в социально-экономическое развитие республики.

Отделение географического общества в Северной Осетии существует с марта 1972 года. Одна из его основных задач - объединить людей, неравнодушных к природе, вести просветительскую деятельность. Отделение базируется на факультете географии и геоэкологии Северо-Осетинского госуниверситета им. К. Л. Хетагурова.