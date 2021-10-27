Самоизоляция на граждан старше 60 лет вводится в Мурманской области

ТАСС, 27 октября. Власти Мурманской области вводят новые ограничения в связи с ситуацией с распространением ковида - с 30 октября и до особого указания неработающие граждане 60 лет и старше должны уйти на самоизоляцию. Об этом сообщает мурманский оперштаб в своем официальном Telegram-канале.

"С 30 октября и до особого указания неработающие граждане 60 лет и старше должны уйти на самоизоляцию. Покидать место самоизоляции жители старшего поколения могут, чтобы получить медицинскую помощь, приобрести товары или услуги, выгулять домашних животных, вынести мусор", - говорится в сообщении.

Не подпадают под ограничения граждане старшего возраста, которые прошли полный курс вакцинации против COVID-19 или перенесли это заболевание, а с даты выздоровления прошло не более 6 месяцев. Работающие граждане старше 60 лет и лица с хроническими заболеваниями в период с 30 октября по 26 ноября допускаются к работе при наличии действующего QR-кода вакцинированного, действующего QR-кода переболевшего, сертификата профилактической прививки от COVID-19 на бумажном носителе или выданного медицинской организацией документа о перенесенном COVID-19 (со дня выздоровления прошло не более 6 месяцев).