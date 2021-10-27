Темпы вакцинации в Архангельской области достигли 4 тыс. человек в день

ТАСС, 27 октября. Около четырех тысяч человек день делают прививку от коронавируса в Архангельской области, сообщил ТАСС глава региона Александр Цыбульский. До введения QR-кодов для посещения заведений общепита, кинотеатров, парикмахерских и других организаций число вакцинированных в сутки составляло около 400.

С 11 октября доступ в точки общественного питания, а также на массовые, досуговые, развлекательные и иные мероприятия в Архангельской области возможен только при наличии QR-кода о прохождении вакцинации, перенесенном заболевании, при предъявлении отрицательного ПЦР-теста или наличии медотвода от вакцинации.

"Когда мы ввели систему QR-кодов, у нас стали активно вакцинироваться. Сейчас до четырех тысяч в сутки, даже очереди возникают. Летом у нас вакцинировалось до пяти тысяч человек в сутки. Мы были практически на первом месте в Россси. Как только прошел сезон, мы скатились до 400 человек в сутки", - сказал Цыбульский.

По словам губернатора, летний пик темпов вакцинации был связан с курортным сезоном, когда в южных регионах страны было введено требование об обязательной вакцинации при заселении в гостиницы, а в Москве - система QR-кодов.

В настоящее время в Архангельской области план по вакцинации выполнен на 52%. "Сейчас люди в основном хотят вакцинироваться "Спутником лайт". Это сейчас самая востребованная вакцина", - отметил глава региона, сообщив, что в области есть все российские вакцины, меньше всего "Ковивака". "Я сам для себя принимал очень тяжелое решение вакцинироваться, я долго оттягивал. Не с большим восторгом это делал. Но я уже дважды вакцинировался, - добавил он. - Я считаю, вакцина работает. Я вакцинировался "Спутником V".

С начала пандемии в Архангельской области лабораторно подтверждено 98 662 случая новой коронавирусной инфекции, за последние сутки - 411 случаев. 91 379 человек выздоровели, зарегистрировано 2 011 летальных исходов. Первым компонентом вакцины привиты 376 275 жителей Архангельской области, завершили вакцинацию 347 897 человек.